Wie schon das Vorjahr sorgte auch 2021 für erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen. Die Targobank Kaiserslautern blickt nach eigenen Angaben dennoch „auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr“. Unter anderem, weil die Kreditnachfrage und das Anlagegeschäft deutlich zulegten.

Allem voran die Corona-Pandemie, aber auch Lieferengpässe und die steigende Inflation haben 2021 erneut für erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen gesorgt. „War der Start ins Jahr noch stark von der Pandemie belastet, erholte sich die Geschäftstätigkeit ab der Jahresmitte in breitem Umfang“, resümiert Sylvia Igler, Filialleiterin in Kaiserslautern. Die Filiale mit der Möglichkeit des persönlichen Kontakts und der Vor-Ort-Beratung sei der bedeutendste Vertriebsweg für die Bank gewesen.

Als stabil erwies sich im Geschäftsjahr 2021 insbesondere das Kreditgeschäft: Zum Stichtag 31. Dezember belief sich das Kreditvolumen in Kaiserslautern auf rund 66 Millionen Euro – ein Plus von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch im Wertpapiergeschäft setzte sich der Wachstumstrend des Vorjahres fort und sorgte für einen kräftigen Anstieg des Depotvolumens auf 37 Millionen Euro, einer Steigerung von elf Prozent. Zu beobachten sei ein steigendes Interesse an nachhaltigen Fonds, also an Wertpapieren, die nicht nur Rendite bringen, sondern auch ökologischen und sozialen Werten Rechnung tragen. In Kaiserslautern betreute die Targobank 2021 insgesamt 13.900 Kunden.

Um diese Entwicklung auch für die Zukunft zu sichern, suche die Targobank – „entgegen dem Branchentrend“ – bundesweit Mitarbeiter für den Filialvertrieb sowie für die mobile Beratung. Auch Quereinsteiger seien gesucht. Für ihren Einsatz für Mitarbeitende sei die Bank im vergangenen Jahr zum 15. Mal in Folge ausgezeichnet worden.