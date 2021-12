Die Targobank Kaiserslautern vermeldete im Geschäft mit Konsumentenkrediten für das dritte Quartal deutliche Zuwächse: Zum Stichtag 30. September belief sich das Kreditvolumen des Standorts Kaiserslautern auf rund 65 Millionen Euro – ein Plus von sechs Prozent seit Jahresstart. Auch die Kreditnachfrage im Geschäftskundenbereich habe sich spürbar erholt, teilte die Bank mit.

Das Interesse der Kunden an Alternativen zu klassischen Anlageformen wie Tagesgeld und Sparkonto sei ebenfalls deutlich gestiegen. „Unser Depotvolumen konnten wir seit Jahresstart um sechs Prozent auf 35 Millionen Euro ausbauen“, sagt Sylvia Igler, Filialleiterin in Kaiserslautern. Insbesondere Investmentfonds- und ETF-Sparpläne ständen bei Kunden hoch im Kurs. Auch die Nachfrage nach nachhaltigen Anlageformen sei weiter gestiegen. In Kaiserslautern betreute die Targobank nach eigenen Angaben zum 30. September insgesamt 13.500 Kunden und führte 3600 Girokonten.