Der TC Rot-Weiß veranstaltet am Samstag und Sonntag zum 24. Mal die Kaiserslauterer Tanztage, auch bekannt als Katata. Auf dem Parkett treffen sich Anfänger genauso wie die Könner in den höchsten Tanz-Kategorien A und S.

Getanzt wird bei den Turnieren auf zwei Flächen. Der Samstag gehört bis auf wenige Standardturniere den Lateintänzern. Mit dabei auch das erfolgreiche TC Rot-Weiß-Jugendpaar Janika Trunov und Leon Lehmann, die sich in der höchsten Jugendklasse A mit der Konkurrenz messen werden. Sonntags erklingt die Musik ausschließlich für die Standard-Tanzpaare. Das Heimturnier wollen auch Siglinde und Roland Frölich nutzen, um der Konkurrenz davon zu tanzen. Sie starten in der Standard Masterklasse III, in der höchsten Tanzkategorie S.

Ort des Tanzgeschehens ist die Geschwister-Scholl-Schule in Kaiserslautern in der Schreberstraße. Los geht es an beiden Tagen um 10 Uhr. Erwachsene zahlen fünf Euro, Jugendliche drei Euro Eintritt. Kinder bis zwölf Jahre sind frei.