Sie schwärmen nach Süd und nach Nord, tanzen und punkten erfolgreich: In Bayern und an der Ostsee waren Tanzpaare des Tanz-Club Rot-Weiß Kaiserslautern bestens unterwegs.

Beim Ranglistenturnier des Deutschen Tanzverbandes in Rendsburg in Schleswig-Holstein war das TC-Rot-Weiß Tanzpaar Janika Trunov und Leon Lehmann Teil eines hochkarätig besetzen Turniers. Bei der „Baltic Youth Open 22“ starteten sie in der Jugend A Latein und wussten im 18 Paar großen Starterfeld brillant zu überzeugen. Vor- und Zwischenrunde galt es bei solch einer Konkurrenz zu bewältigen. Kein Problem für Trunov und Lehmann. Sie zogen locker in die Endrunde ein, zeigten eine erstklassige Kür und wurden Vierte.

Drei Standardpaare des TC Rot-Weiß wollten es beim „Mittelfränkischen Tanzsportwochenende“ wissen. Dabei standen insgesamt sieben Turniere in drei Veranstaltungsorten um Nürnberg an. Laut bisherigem Reglement waren alle drei Paare bei den Senioren unterwegs. Heißt nun nicht mehr so, jetzt sind es Master-Paare. Nur ein geänderter Name, alles andere ist geblieben.

Glühwein zur Vorbereitung

„Klar war ein Besuch des legendären Weihnachtsmarktes angesagt“, berichtet die Vereinssprecherin Astrid Kraayvanger, mit ihrem Mann in Nürnberg selbst auf dem Parkett, davon, dass zur „Turniervorbereitung“ der eine oder andere Glühwein auf dem Nürnberger Christkindlsmarkt angesagt war. Hat zumindest nicht geschadet. Im Gegenteil das Ehe- und Tanzpaar Astrid und Stefan Kraayvanger tanzte sich in der Klasse Masters III B zweimal vor auf den Silberplatz. Bei einem Turnier ließen sie dabei elf und einmal fünf Konkurrenzpaare hinter sich. Auch Emilia Cioroaica und Christian Baumann, am Start bei den Masters I D, tanzten sich gleich zweimal vor auf Platz zwei. Auf diesen Turnieren waren einmal insgesamt sechs und einmal acht Paare mit auf dem Parkett.

Das Ehe- und Tanzpaar Bettina und Joachim Profit startet gleich auf drei Turnieren bei den Masters II und III C. Eine Platzierung und sieben Aufstiegspunkte nahmen sie mit in die Pfalz zurück.