Da der Betreiber einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Landstuhl gegen das Tanzverbot verstieß, musste die Polizei in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag einschreiten. Das teilten die Beamten mit. Das Tanzverbot gilt in Rheinland-Pfalz von Donnerstag, 4 Uhr, bis Ostersonntag, 16 Uhr. Es wird ausgesprochen, weil es sich bei Karfreitag um einen sogenannten stillen christlichen Feiertag handelt, an dem gläubige Christen sich an die Kreuzigung Jesu erinnern. Dem Verantwortlichen sowie den Gästen in Landstuhl mussten die Polizisten erläutern, dass und weshalb es dieses Verbot gibt. Der Betreiber der Gaststätte wird mit einem Bußgeld rechnen müssen.