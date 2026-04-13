Am Samstag, 25. April, gastiert die Tanzcompany des Stadttheaters Gießen mit „Opiate“ auf der Lauterer Werkstattbühne, Beginn ist um 20 Uhr.

Beruhigende Illusionen, Ablenkung, Zerstreuung von Zweifeln, Rauschmittel – das Leben ist voll von Opiaten, die den Verstand und die Seele betäuben.

Luana Rossettis Choreografie mit der Musik von Mo Heidrich konfrontiert den Betrachter mit der übermächtigen Kraft von Abhängigkeiten in der Koexistenz mit anderen. In einer physisch expressiven und kathartischen Reise begeben sich fünf Tänzerinnen und Tänzer in den immerwährenden Aufprall zwischen Fügung und Freiheitswillen, zwischen unterdrückten Emotionen und Ekstase, zwischen Kontrolle, Hingabe und Widerstand. Es ist eine Reise in psychologische Landschaften auf der Suche nach dem Loslassen.

Info

Karten unter pfalztheater.de oder per E-Mail an Vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de oder unter Telefon 0631 3675 209

