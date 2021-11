Am kommenden Samstag will der Forst „mal wieder den vorweihnachtlichen Bedarf der Lautrer Bevölkerung an frischen Tannengrün decken“, teilt Förster Klaus Platz mit.

Ab 10 Uhr werden am 20. November die Tore zu der Weihnachtsbaumkultur in der Rummelshald unmittelbar hinter dem Stiftswalder Forsthaus geöffnet, und unter dem Motto „Armvoll zehn Euro“ will das Forstamt die Gäste begrüßen. „Bis 16 Uhr werden wir vor Ort sein“, sagt Platz. Wie in den Vorjahren erwarte die Besucher eine große Auswahl frisch gefällter, zertifizierter Nordmanntannen, Edeltannen und Kiefern. „Ausgerüstet mit den mitzubringenden Scheren und Handsägen dürfen sich die Freunde des frischen Tannengrüns über die Bäume hermachen und sich mit Zweigen entsprechend eindecken“, erklärt Platz den Ablauf. Zu erreichen ist die Fläche nach einem kurzen Fußweg ab dem Stiftswalder Forsthaus. Die Zufahrt zum Forsthaus ist frei und wird ausgeschildert sein.

Platz: „Coronabedingt werden wir keinen Glühweinausschank anbieten können. Es spricht aber nichts dagegen, unter Wahrung der Hygieneregeln den mitgebrachten Rucksack nach flüssigen und nichtflüssigen Köstlichkeiten zu durchforsten und diese vor Ort an den wärmenden Schwedenfackeln zu verkosten.“