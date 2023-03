Ein Tankstellenmitarbeiter wurde am frühen Dienstagmorgen von einem Mann mit einem Messer bedroht. Die Polizei stellte darauf das Messer des 58-jährigen sicher und übergab diesen an eine Fachklinik, teilen die Beamten mit.

Gegen 2.20 Uhr wurde die Polizei zu einer Tankstelle in der Pariser Straße gerufen. Ein Mitarbeiter wurde dort von dem 58-Jährigen mit einem Messer bedroht. Als die alarmierte Polizeistreife wenig später vor Ort eintraf, hatte der Mann die Tankstelle in Richtung Innenstadt verlassen. Beim Absuchen des Bereiches wurde der 58-Jährige in der Goethestraße angetroffen und kontrolliert. Das Messer wurde bei der Durchsuchung gefunden und sichergestellt.

Der Mann ist durch gleichgelagerte Fälle im psychischen Ausnahmezustand bekannt. Sein Verhalten bei der Kontrolle wies ebenfalls wieder auf einen entsprechenden Ausnahmezustand hin, weshalb er in einer Fachklinik vorgestellt und aufgenommen wurde. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.