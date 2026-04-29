Kurz vor 12 Uhr: An einer Tankstelle in Kaiserslautern ist viel los. Jeder will schnell tanken, bevor der Preis steigt. Welche Entlastung die Autofahrer unmöglich finden.

„Ich schaue nach den günstigsten Tankstellen, versuche rechtzeitig an der Zapfsäule zu sein und tanke nicht mehr voll“, sagt Rüdiger Borchers. Die Spritpreise belasten ihn enorm. Seine Frau und er überlegten aktuell sehr genau, ob sie Ausflüge machen. Auf die Frage nach alternativen Verkehrsmitteln winkt er ab. „Zugverbindungen sind schlecht und teuer“, urteilt der Rentner. Der Umstieg auf ein E-Mobil komme für ihn aus Kostengründen nicht infrage. Den zum 1. Mai angekündigten Tankrabatt von brutto 17 Cent pro Liter bezeichnet er als „Kalauer“, der Staat verdiene trotzdem noch mächtig an der Ölkrise. Eine „Unverschämtheit“ sei die 1000-Euro-Entlastungsprämie, die Unternehmer steuerfrei an ihre Mitarbeiter zahlen können. Das erzeuge nur Ärger. Bei der Übergewinnsteuer bezweifelt der Lauterer, dass sich die Sonderabgabe korrekt berechnen ließe. Richtig fände er die Rückkehr zum Neun-Euro-Ticket für die Bahn – so wie fast alle Befragten.

Eine 57-Jährige meint dazu allerdings: „Den ÖPNV kann ich nicht nutzen, da ich von Dansenberg aus anderthalb Stunden Arbeitsweg in die Innenstadt hätte – gegenüber sonst 20 Minuten.“ Bei gutem Wetter könne sie mit dem Pedelec in die Firma radeln. Fahrgemeinschaften seien wegen zu unterschiedlicher Arbeitszeiten nicht möglich und Homeoffice auch nicht. Den Tankrabatt würde sie natürlich mitnehmen, ebenso wie die Entlastungsprämie durch den Arbeitgeber, „aber kleine Betriebe werden das nicht bezahlen können“. Gut wäre es, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel zu senken. Der Staat könnte ihrer Ansicht nach viel mehr tun, um die eigene Bevölkerung zu unterstützen. „Aber unser Geld fließt ja größtenteils in andere Länder“, kritisiert sie.

„Es ist eine Frechheit, die Kraftstoffpreise auf die Firmen abzuwälzen“

Eine junge Frau aus Rodenbach hofft auf Fahrgemeinschaften zu ihrer Ausbildungsstätte, die sie ab August besucht. „Die aktuellen Spritpreise kann ich mir von meinem Aushilfsjob kaum leisten“, klagt die 20-Jährige, die sich ein Auto mit ihrem Vater teilt und „schön langsam“ fährt. Der ÖPNV sei im Alltag keine Alternative. Insofern sei sie froh über den versprochenen Tankrabatt. Für größere Strecken nutze sie gern das Deutschlandticket für 63 Euro. Sollte das Neun-Euro-Ticket wieder eingeführt werden, fände sie das super.

Diesen Vorschlag begrüßt auch Eric Gunselmann. Manches, was zur Entlastung diskutiert wird, hält er aber für „plakative Maßnahmen“. Zur Frage, ob die Pendlerpauschale angehoben werden sollte, entgegnet er: „Das hilft dann nicht den Unternehmen.“ Die 1000 Euro von Arbeitgeberseite kommentiert er mit: „Es ist eine Frechheit, die Kraftstoffpreise auf die Firmen abzuwälzen.“ Sinnvoll wäre die Erhebung der Übergewinnsteuer, meint Gunselmann, dessen Oldtimer rund 20 Liter auf 100 Kilometer schluckt. Der Lauterer, der in Siegelbach tätig ist, könnte für den Weg dorthin ein E-Bike nutzen. Langfristig geplant sei die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs – „die Photovoltaikanlage hab ich mir letztes Jahr aufs Dach setzen lassen“.

„Komisch, dass Benzin in unseren Nachbarländern billiger ist“

Von Stromern ist Sandra Becker nicht überzeugt. Die Otterbacherin ist froh, wenn der Liter E10-Super unter zwei Euro kostet. Dafür hätte sie jedoch vor 12 Uhr kommen müssen, was ihr nicht gelungen ist. Nun, nach 12 Uhr, muss mehr berappt werden. Die berufstätige, mehrfache Mutter tankt trotzdem voll. „Ich achte aber darauf, nicht so viel zu fahren – vor allem keine unnötigen Strecken – und Touren zusammenzulegen“, erklärt Becker, die sich auf den ab Mai geltenden Tankrabatt freut. Die Entlastungsprämie von Unternehmern nennt sie hingegen eine Katastrophe: „Da werden die Falschen belastet.“ Bahnfahren wäre ihr zu umständlich, aber in ihrem Wohnort lasse sich auch vieles zu Fuß erledigen. Außerdem habe sie das Glück, seit Februar zweimal wöchentlich im Homeoffice zu sitzen.

Ihren Job habe sie aufgeben müssen, als sie ihren Vater gepflegt habe, erzählt eine Krickenbacherin, die auf dem Land keine Alternative zum Auto sieht. Aktuell pflege sie ihre Mutter. In dieser Situation seien die Spritpreise schon hart, sagt sie und zieht den Zapfhahn bei 30 Euro aus dem Tankeinfüllstutzen. Den Rabatt von 17 Cent pro Liter bezeichnet sie als Witz und erklärt: „Es ist schon komisch, dass Benzin in unseren Nachbarländern billiger ist.“ Die 1000 Euro, die den Firmen als steuerfreie Leistung pro Angestelltem gestattet werden, findet sie unmöglich: „Die Unternehmer sind eh schon so gebeutelt. Außerdem müssen die auch tanken.“ Eine vernünftige Idee sei es, die ungerechtfertigten Gewinne der Ölkonzerne abzuschöpfen.

Ruf nach Übergewinnsteuer

Eine Übergewinnsteuer hält auch Klaus-Peter Haupt für richtig – ebenso wie die Erhöhung der Pendlerpauschale und die Senkung der Umsatzsteuer auf Nahrungsmittel. „Und den Tankrabatt würde ich auch nehmen“, sagt er. Nicht gutheißen kann der Autofahrer die Entlastungsprämie von Arbeitgeberseite: „Man sollte der Wirtschaft helfen. Stattdessen wird eine Party bestellt und andere müssen dafür zahlen“, sagt der Lauterer und blickt zurück auf die Zeit vor dem Iran-Krieg: „Billiger war besser.“