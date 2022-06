Die Tankstelle der Lebenshilfe in der Pariser Straße ist als Tankstelle des Jahres ausgezeichnet worden. Sie hatte erst im Januar eröffnet. Die Kombination mit dem Waschpark sei richtig, sagt David Lyle, geschäftsführender Vorstand der Lebenshilfe.

„Die Auszeichnung freut uns, wir sind auf dem richtigen Weg“, betont David Lyle, geschäftsführender Vorstand der Lebenshilfe. Die Kombination Tankstelle und Waschpark werde von den Kunden deutlich stärker angenommen, als viele es erwartet hatten. 150 bis 400 Kunden besuchten täglich die Tankstelle, an Spitzentagen kämen sogar 750 Autofahrer in den Waschpark. „Mit dem Start der Tankstelle im Januar ging die Zahl der Kunden, die unsere Angebote im Waschpark nutzen, deutlich nach oben.“

Ein Wermutstropfen: „Aufgrund des stetig steigenden Kundenaufkommens müssen wir die Abläufe und unsere Strukturen öfter nachjustieren. Unser Ziel ist es, in erster Linie attraktive Arbeitsplätze für schwer behinderte Menschen anzubieten. Mit den jetzigen Strukturen ist das Arbeitspensum für manch einen Schwerbehinderten aber nicht leistbar. Da müssen wir besser werden.“ Deshalb sei ein Wirtschaftspsychologe eingestellt worden. Insgesamt seien 60 sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter an der Pariser Straße beschäftig, Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen. „Keiner von ihnen verdient weniger als 2080 Euro“, so Lyle.

Cap-Markt und E-Ladesäulen in Planung

Was die Diskussion um die Benzinpreise angeht erklärt Lyle, darauf keinen Einfluss zu haben. Auf die Frage, ob eine neue Tankstelle angesichts der Energiewende die richtige Entscheidung war, sagt der Lebenshilfe-Chef: „Wir müssen deutlich mehr tun als bisher.“ Viel wichtiger aber sei das ganzheitliche Konzept, die Zusammenarbeit in einem Inklusionsbetrieb. Auf der Rückseite der Tankstelle wurden zudem vier E-Ladestationen errichtet. Sie werden noch in diesem Jahr in Betrieb gehen, ebenso wie der Cap-Markt. Für den werden 90 Parkplätze geschaffen, von denen zusätzlich 40 nach Bedarf mit Ladesäulen ergänzt werden können.

Die Eröffnung des Cap-Marktes werde das Konzept abrunden, so Lyle. Geplant sind auch eine größere Bäckerei und ein Café mit Außensitzbereich und Kinderspielplatz. Ausgezeichnet wurde die Lebenshilfe vom Tankstellen-Magazin in der Kategorie Tankstelle mit Waschpark. Gelobt wurde unter anderem, dass hier Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen zusammenarbeiten, auch bei der Innenraumreinigung der Fahrzeuge. Zudem sei die Anlage energetisch vorbildlich.