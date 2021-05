Als Schülerin hat Tanja Hermann die Kultur für sich entdeckt. Im Erwachsenenleben war sie beim Pfalztheater Kaiserslautern unter anderem für die Musikpädagogik zuständig. Dem Träger, dem Bezirksverband, ist sie treu geblieben, wenngleich sie jetzt für Unternehmensentwicklung zuständig ist.

Vielleicht wurde Tanja Hermann die Musik schon in die Wiege gelegt oder sie war genetisch für Kunst prädestiniert, obwohl die Eltern ihrerseits das Talent zwar förderten, aber nicht entdeckten. Diese Rolle blieb der Schule vorbehalten. An einem humanistisch–altsprachlichen Gymnasium im Raum Offenburg in Baden-Württemberg wurde sie in vielen Facetten auf die Bühne gebracht: im Chor und im Schulorchester mit Trompete und schließlich auch bei vielen schulinternen Theateraufführungen.

Noch heute erinnert sich die 1972 geborene Wahlpfälzerin an ihre Paraderolle: In August von Kotzebues Lustspiel „Die deutschen Kleinstädter“ wird die klein- und spießbürgerliche Welt des Biedermeiers karikiert – und Hermann genoss die Rolle der Steuereintreiberin Staar in allen Facetten und vollen Zügen.

2009 zum Pfalztheater gewechselt

Mit der Mitwirkung im konzertanten Blasorchester unter Leitung eines renommierten Dirigenten wie Thomas Berger vom Luftwaffen–Musikkorps Karlsruhe war spätestens dann die Begeisterung für einen künstlerischen Beruf geweckt. Daher auch die Entscheidung zu Studienfächern wie Theater- und Film- sowie Musikwissenschaft an den Universitäten Bayreuth und Mainz.

Es folgten Anstellungen bei den Opernfestspielen Heidenheim als Produktionsleiterin, dann beim Theater Pforzheim nach einer früheren Hospitanz nun als Werbe- und Projektleiterin. Nach weiterem Engagement bei den Württembergischen Landesbühnen Esslingen in ähnlicher Funktion kam sie schließlich 2009 in der Reitmeier-Ära zum Pfalztheater, zuständig für die Bereiche Marketing sowie Dramaturgie der Sparten Musiktheater, Tanz und Konzert und später Musikpädagogik.

Nach einer Zwischenstation zurück in der Pfalz

Fundierte und durchdachte Programme, originelle Interpretationsansätze für Musikvermittlung prägten diesen Berufsabschnitt, bis es sie 2018 zurück in ihre Heimat zog. Nach einer weiteren Ausbildung und Spezialisierung auf die sogenannte „Erlebnispädagogik“ arbeitete sie im Raum Ortenau in entsprechenden Workshops, sah aber keine dauerhaften Perspektiven.

Die Fähigkeit und Ausdauer in stetigen, berufsbegleitenden Weiterbildungen den beruflichen Horizont zu erweitern, kam ihr zugute: Weiterbildungen in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Coaching und Management schließen seit 2019 den beruflichen Lebenskreis zur Tätigkeit beim Bezirksverband.

Unternehmensentwicklerin beim Bezirksverband

Jetzt ist sie bei Bezirkstagsvorsitzendem Theo Wieder und der Direktorin der Zentralverwaltung, Katja Kölzer, als deren Referentin für Unternehmensentwicklung und Kulturkoordination zuständig und stellt so ihr inzwischen vielseitiges Können in den Dienst aller Einrichtungen des Bezirksverbandes: Diese – vom Bauernhof der Forschungsanstalt über Museen und Kliniken bis zum Pfalztheater – soll sie strukturell und inhaltlich und hinsichtlich stärkerer Bindung an die Region weiterentwickeln.

Im Rahmen dieser vielfältigen Aufgabengebiete gehört sie fast zwangsläufig dem Interimsdirektorium des Pfalztheaters an. Allerdings wird sie diese spezielle Aufgabe dann im Sommer 2023 an den neuen Betriebsdirektor übergeben. Sie bleibt bei ihrer jetzigen Position beim Träger des Pfalztheaters, dem Bezirksverband.