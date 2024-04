Zu einem Ausflug durch die lateinamerikanische Musik lädt der argentinische Singer-Songwriter Ale Martin am Freitag, 12. April, um 19.30 Uhr in der Fruchthalle Kaiserslautern ein.

Tenor Ale Martin kommt mit seinem Konzert „Tango und Latin“ zum zweiten Mal nach Kaiserslautern in die Fruchthalle. Es wird eine Reise durch die Musik des Rio de La Plata, mit einigen lateinamerikanischen Nuancen, eine Reise durch das Beste der lateinamerikanischen Musik. Bei diesem Konzert wird der Tenor von der tschechischen Pianistin Denisa Martin und dem argentinischen Gitarristen Emmanuel Albera begleitet.

Ale Martin, geboren in Córdoba, Argentinien, ist ein junger Künstler von 35 Jahren, der sein Land im Jahr 2015 verließ. Er hat inzwischen auf Bühnen in ganz Europa mit eigenen Produktionen gesungen und in Hauptrollen in Opern wie in Verdis „Aida“ auf Sizilien mitgewirkt. Neben Auftritten in Italien, in großen Theatern in England, Spanien, Irland und Frankreich war ein Höhepunkt die Begleitung von Alain Delon bei seinem Konzert auf den Champs Élysées in Paris im Jahr 2018. Derzeit ist Ale Martin einer der Hauptsolisten des Westpalz Crossover-Orchesters. Seit Mitte 2023 lebt er auf Gran Canaria und tritt monatlich mit etwa 20 Konzerten in spanischen und europäischen Theatern auf.

Info:

Karten zu 19 Euro (ermäßigt 13 Euro) auf allen Plätzen gibt es im Vorverkauf nur in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Telefon 0631 365-2316 oder an der Abendkasse. Die Eintrittskarte berechtigt am Veranstaltungstag zur Hin- und Rückfahrt bis zum folgenden Tag 3:00 Uhr mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln (bei der DB: RE, RB und S-Bahn, im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), 2. Klasse).