Zum zweiten Mal per Stream aus der Fruchthalle ging die traditionsreiche Diskussionsreihe „Talk unter Freunden“ über die Bühne, die normalerweise live vor Publikum am Pfalztheater stattfindet. Der Vorteil: Der Stream bleibt (Kultur-)interessenten erhalten, zum Nachhören quasi. Und das lohnt sich.

Begrüßen zu dieser 33. Ausgabe der Reihe konnte der Moderator, RHEINPFALZ-Kulturredakteuer Fabian R. Lovisa, auch diesmal wieder eine hochkarätig besetzte Runde: Ursula Simgen-Buch vertrat als Gesellschafterin und Betreiberin der beiden Programmkinos in Kaiserslautern und Enkenbach die Lichtspielbranche. Pfalztheater-Intendant Urs Häberli sprach nicht nur, aber vor allem über sein Theater. Richard Müller, Chef des Kaiserslauterer Kulturzentrums Kammgarn, berichtete aus der Konzert und der Freien Szene. Die Position freischaffender Künstler war mit Sängerurgestein Stephan Flesch prominent besetzt. So ließ sich eine Stunde lang gehaltvoll über das Thema „Was macht Corona mit der Kulturszene?“ diskutieren. Und das unter wirtschaftlichen, künstlerischen, gesellschaftspolitischen und sogar psychologischen Fragestellungen.

Der wirtschaftliche Aspekt stand bei Ursula Simgen-Buch im Fokus. Sie würdigte die Unterstützungsmodelle von Bund und Ländern, lobte kooperative Vermieter und ebenso private Unterstützung etwa in Form von vorab gekauften Gutscheinen. An dieser Stelle kamen von Flesch auch kritische Töne: „Ich brauche teilweise schon Rücklagen für die private Altersvorsorge auf“, gestand er freimütig. Da Künstler wie er in „grundehrlicher Handarbeit“ kaum Betriebskosten geltend machen könnten, griffen bestimmte Unterstützungsanträge seiner Erfahrung nach nicht im erforderlichen Maß. Ein Beispiel: Jetzt erst sei erst die November-Hilfe angekommen, kritisierte Flesch. Er zeigte auch am Deutlichsten den Dominoeffekt auf, welche Berufsgruppen in der Kunstszene miteinander vernetzt sind und wie deren Wohlergehen letztlich die ganze Kulturlandschaft betreffe.

Kritik an der Bürokratie

Unterstützung bekam Flesch vom Leiter des Kulturzentrums Kammgarn, Richard Müller. Dieser kritisierte die zu lange, keinesfalls unbürokratische Bearbeitung von Anträgen und befürchtete, dass den „Individualkünstlern“ der lange Atem für diese „Durststrecken“ fehle. Es wurden in der Diskussionsrunde auch Fälle von Künstlerkollegen angesprochen, die durchaus resignativ durch Umschulungen dem inzwischen einjährigen Jammertal zu entrinnen suchen. In diesem Zusammenhang sah Müller deutliche Vorteile bei den Kulturanbietern und Nachteile bei den freien Künstlern. Er führte dies auch auf die Tatsache zurück, dass Künstler zumeist Individualisten seien, Gemeinschaftsgeist, interdisziplinäres Zusammenwirken und Zusammenschluss zu einem Interessenspakt seien nicht ihre Stärke. Davon profitieren Wirtschaftsverbände, Organisationen und auch die Kirchen, die sich wesentlich geschlossener zeigen.

Beim nächsten Diskussionspunkt bestand Konsens: Alle Anbieter der verschiedenen künstlerischen Formen bejahen grundsätzlich die bisherige, traditionelle Form ihres Angebots: Das Liveerlebnis sei durch keinen Stream zu ersetzen, betonten sie unisono die Notwendigkeit einer Interaktion mit dem Publikum. Daneben sahen sie, wie Pfalztheater-Intendant Urs Häberli, Kulturveranstaltungen als wichtige Stätten der Kommunikation und Begegnung.

Mit Sicherheit sicher

Weiter nahmen die Sicherheits-, Abstands- und Hygienemaßnahmen sowie die in Auftrag gegebenen Tests der Raumluft (deren Ergebnisse teilweise noch ausstehen) gebührenden Raum in der Diskussion ein. Letztlich waren alle Institutionenvertreter von ihren Sicherheitsstandards überzeugt und verwiesen auf große Zwischenräume in der Bestuhlung im Schachbrettsystem etwa oder auf modernste Ab- und Umlufttechnik mit Luftfiltern und dem Austausch von Raum- gegen Frischluft von außen. Gleichwohl räumten sie auf Nachfrage ein, dass vor allem ältere Besucher eine gewisse Angst vor größeren Menschenansammlungen haben könnten. Diese müssten, so Häberli), schrittweise abgebaut werden. Dabei stellte Lovisa heraus, dass wahrscheinlich jüngere Besucher in Zukunft die Situation möglicherweise entspannter sehen als ältere Besucherkreise – wie etwa beim Pfalztheater. Letztlich stand die Befürchtung im Raum, dass nach Corona das Kulturleben überschattet sein könnte von Resignation bei Künstlern und Ängsten bei Besuchern.

Betroffenheit über Stufenpläne

Betroffenheit löste das Stichwort der derzeit kursierenden Stufenpläne zur Öffnung des Kulturlebens aus. Dass die Kultur erst in einem letzten Schritt, gemeinsam mit der Gastronomie, geöffnet werden solle, bezeichnete beispielsweise Pfalztheater-Intendant Häberli als kaum nachvollziehbar. Ähnliches galt für den Status quo mit geöffneten Gotteshäusern und geschlossenen Kulturinstitutionen. Beides seien schließlich Orte der Sinnstiftung, fasste Lovisa zusammen. Häberli plädierte, nicht verschiedene gesellschaftliche Bereiche gegeneinander auszuspielen.

Optimismus war bei der Frage nach dem Zeitpunkt der Wiedereröffnung Trumpf: Stichtag erster April – kein Scherz! – einigten sich die Diskutanten, allein Häberli blieb mit „im April“ etwas vager. Flesch will jedenfalls vom ersten bis dritten April seine erstmals seit über 30 Jahren entfallenen Weihnachtskonzerts unter dem Motto „Wir warten auf den Osterhasen“ nachholen. Wenn das mal keine guten Aussichten sind.

Zu sehen ist der Stream über die Facebook- und Youtube-Kanäle von herzlich digital Kaiserslautern.