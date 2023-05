Künstliche Intelligenz, kurz KI , ist derzeit in aller Munde. Und ganz aktuell, was die Möglichkeiten auf dem Sektor der Bilder, der Fotografie und damit auch der Kunst betrifft. Ein informativer Talk zum Thema führte am frühen Mittwochabend im Kulturzentrum Kammgarn den renommierten Kaiserslauterer Fotografen Jörg Heieck und den KI-Experten Tobias Alt-Veit zusammen. Gemeinsam spürten sie den Möglichkeiten, aber auch den Risiken der neuen Technik nach und kamen zu erstaunlichen Ergebnissen.

Dass KI-Programme wie Chat-GPT auf Textebene sowie die diversen Bildgeneratoren nicht „vom Himmel gefallen sind“, stellte zu Beginn Tobias Alt-Veit klar. Als Beleg ließ er kursorisch die letzten vier Jahrzehnte Revue passieren. Bereits in den 1990er Jahren wuchsen die Möglichkeiten der Bildbearbeitung per Computer immens. In den 2000ern wurde als nächster Schritt ein Stiltransfer möglich, indem die Computerprogramme dann schon einen bestimmten Stil (etwa den Kubismus) auf ein Motiv (beispielsweise eine Madonnendarstellung) übertragen konnten. Erste generative Ansätze folgten bereits in den 2010er Jahren, bis heute die KI aufgrund vorgegebener Stichwörter eigenständig Bilder kreieren kann.

Im Vorfeld hatte sich Alt-Veit zwei Fotografien von Jörg Heieck – eine grafische Komposition von Ackerfurchen aus der Serie „Lauterland“ und eine Straßenszene aus der Reihe „Crux“ – vorgenommen und versucht, sie mit Hilfe der KI nachzuempfinden. Die Ergebnisse, die Moderatorin Linda Hammann wirkungsvoll enthüllte, waren dennoch eher ernüchternd. Die „Fotos“ der KI, die auf Stichworten wie „Acker“ oder „Land“ beziehungsweise „Straße“, „Kreuzung“ oder „Menschen“ beruhten (um nur mal einige der verwendeten Begriffe zu benennen), kamen lange nicht an den Ausdruck der vom Menschen generierten Fotokunst heran. Viel weniger Details, kaum Tiefenwirkung, flaue Farbigkeit und eine mangelhafte Bildsemantik waren die Hauptschwächen der über KI gewonnenen Bilder. Ein grundlegender technischer Problempunkt liege auch in ihrer weitaus niedrigeren Auflösung, erklärte Alt-Veit.

Offensichtliche Schwächen

Vor allem bei abstrakteren Kompositionen wurden diese Schwächen offensichtlich. Dass bei „profaner Alltagsfotografie“ schon sehr bald bessere Ergebnisse zu erwarten seien, merkte Heieck an. Er selbst betrachte die Möglichkeiten der KI als „einen weiteren Baustein im Handwerkskasten der Fotografie“. So sei es durchaus faszinierend, dass man Bilder ohne Vorlage erschaffen könne – vergleichbar etwa mit der leeren Leinwand des Malers, der sein Motiv erst einmal selbst erschaffen müsse. Heieck präsentierte in diesem Zusammenhang überzeugende Schwarz-Weiß-Portäts von Personen, die es nie gegeben hat. Dennoch müsse man sich letztendlich die Frage stellen, wohin die Entwicklung führe. „Macht sie uns vielleicht sogar überflüssig als Menschen?“, sinnierte der Fotograf.

Am Ende war diese vom Kaiserslauterer Software-Unternehmen Insiders Technologies veranstaltete Gesprächsrunde in der voll besetzten Schreinerei des Kulturzentrums Kammgarn ein weiterer Baustein der Auseinandersetzung mit Künstlicher Intelligenz in einer Stadt, die über ihre diesbezügliche Forschung über jede Menge Expertise verfügt und somit den Diskurs gewinnbringend vertiefen kann.