Sechs Kandidaten, ein Wettbewerb: Am Freitag, 15. Juli, zeigen junge Musiker bei „Talente der Region“ ihr Können. Wer mag, kann sich die Auftritte ab 15 Uhr im SWR-Studio in Kaiserslautern anhören – der Eintritt ist frei.

Der Wettbewerb finde zum fünften Mal statt, schildert Max Punstein, Leiter der Emmerich-Smola-Musikschule und –akademie, die die Veranstaltung gemeinsam mit der Kreismusikschule Kaiserslautern ausrichtet. In diesem Jahr sind unter anderem Streichinstrumente, Akkordeon und Klavier in der Kategorie „Klassik für Soloinstrumente“ vertreten. Jeder Teilnehmer trägt ein 15-minütiges Programm vor.

„In der Westpfalz gibt es ein großes musikalisches Potenzial“, sagt Punstein. In diesem Jahr konnten sich junge Musiker in zwei Altersklassen bewerben: von 13 bis 16 Jahren und von 17 bis 21 Jahren. Voraussetzung sei die Teilnahme am Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in den vergangenen fünf Jahren oder einem vergleichbaren Wettbewerb, erklärt Punstein. „Außerdem muss der Wohnsitz in Kaiserslautern Stadt oder Kreis liegen“.

Das Vorspiel am 15. Juli findet vor einer Fachjury sowie Publikum statt. Beide können am Ende ihre Favoriten bestimmen. „Einfach vorbeikommen, der Eintritt ist frei“, sagt Punstein.