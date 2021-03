Keine Zeitschriftenabos, keine Pakete, nicht einmal Rechnungen flattern ins Haus: Leser Eric Lindon ist verärgert, denn manchmal bleiben die Briefkästen im Bezirk Fischerrück-Lothringer Schlag tagelang leer. Die Deutsche Post hat nun den Grund für die verspätete Zustellung ausfindig gemacht.

Als passionierte Zeitschriften-Abonnenten weiß man im Hause Lindon ganz genau, wann normalerweise mit Post zu rechnen ist. Doch seit Monaten sei auf die Zustellung kein Verlass mehr, sagt der 62-Jährige: „Manchmal kommt meine Zeitschrift, manchmal nicht.“ Vergangene Woche sei drei Tage lang – von Donnerstag bis Samstag – keine Post zugestellt worden. Allein in dieser Zeit fehlten „fünf Abo-Zeitschriften und möglicherweise auch bestellte Ware“. Dann wiederum sei am Montag ein ganzer Stapel auf einmal eingegangen.

Dabei sei er nicht der Einzige, der von dem Zustellungsrückstau betroffen sei, berichtet Lindon. Auch die Nachbarn ärgerten sich, einer habe sich jetzt an die Deutsche Post mit seiner Beschwerde gewendet.

Den Grund für die Verzögerungen meint der Leser bereits zu kennen: „Die Post hat sich totgespart!“ Wahrscheinlich würden Personalkosten eingespart, obwohl die Anforderungen stetig wüchsen. Gerade die vielen Hochhauskomplexe im Bezirk forderten bei der Verteilung der Zusendungen ihre Zeit, ist Lindon überzeugt. „Jetzt, während Corona, kommt es zu Problemen, wenn sowieso noch weniger Personal zur Verfügung steht“.

Das Rätsel um die Verspätungen kann Heinz-Jürgen Thomeczek, Pressesprecher der Deutschen Post und zuständig für Kaiserslautern, auflösen: „Wir haben in dem Bezirk einen neuen Zusteller eingesetzt.“

Hohes Arbeitspensum nicht geschafft

Allerdings habe dieser Schwierigkeiten gehabt, in der maximal vorgeschriebenen Arbeitszeit alle Haushalte zu beliefern. Zwar habe er versucht, die restliche Post am darauffolgenden Tag auszuliefern, jedoch habe sich so immer mehr angestaut. „Das geben wir ganz offen zu.“ Andere Kaiserslauterer Bezirke seien davon nicht betroffen.

Durch Beschwerden bei der bundesweiten Hotline habe die Deutsche Post von den Verzögerungen erfahren und sofort reagiert: Aber auch ein weiterer erfahrener Zusteller, der anschließend mit dem Bezirk betraut wurde, habe seine Schwierigkeiten aufgrund der vielen Hochhäuser gehabt. „Jetzt müsste es aber laufen.“ Für die Zukunft soll nun ein Stammzusteller, der regelmäßig denselben Bezirk beliefert, installiert werden. Der Vorteil: „Er kennt den Bezirk in- und auswendig und wird dadurch schneller.“

Obwohl der eine Mitarbeiter das Arbeitspensum nicht geschafft habe, müsse er keine Konsequenzen fürchten, versichert Thomeczek. „Er hat ja nicht absichtlich Post unterdrückt und damit eine Straftat begangen.“ Aus diesem Grund wolle man ihm eine weitere Chance in einem anderen Bezirk geben. Er weiß aus Erfahrung: Gerade als Zusteller bedarf es einiger Übung, bis sich eine zeitsparendere Arbeitsroutine entwickelt habe.

Pandemie sorgt für Verspätungen

Kein Verständnis hat Thomeczek hingegen für die vielen „üblen Beschwerden und Beleidigungen“, die ihn aufgrund der durch die Pandemie verzögerten Auslieferung erreichten. „Man muss bedenken, dass nicht alle Zusteller mehr morgens um 7 Uhr anfangen können.“ Aus Sicherheitsgründen hätte man sich für einen zeitversetzten Schichtbetrieb entschieden. So könne man im Zustellungsraum, in dem zuvor die Post sortiert werde, besser die Sicherheitsabstände wahren. „Das ist eine Schutzmaßnahme untereinander und hat nichts damit zu tun, dass die Zusteller zu langsam sind.“

Die Haftung für eine zu spät erhaltene Sendung übernehme die Deutsche Post jedoch nicht. Vor allem der Brief sei mit 57 Millionen Sendungen pro Tag ein Massenprodukt. Thomeczek empfiehlt daher, dringende Sendungen in anderen Formaten, wie dem Expressbrief oder per Einschreiben zu versenden. Komme der Schaden allerdings dadurch zustande, weil ein Zusteller Post unterdrücke, also bewusst unterschlage, werde der Täter in die Verantwortung genommen.

Kommt es zu massiven Verzögerungen bei der Zustellung, sollten die Empfänger den Anruf bei der Beschwerdestelle der Deutschen Post unter der Telefonnummer 0228-4333112 scheuen, rät Thomeczek. „Oft erfahren wir nur so, dass es irgendwo hakt, und können dann reagieren.“