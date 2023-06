Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die beiden Reitertage des Reit- und Fahrvereins Rodenbach boten hauptsächlich der Jugend eine Plattform, auf der sie sich präsentieren konnte. Der Verein mit den Initiatoren und Organisatoren Sabrina Guckenbiehl und Sebastian Gloede erntete dafür großen Zuspruch und Anerkennung. Auch weil, obwohl in erster Linie der Nachwuchs am Zug war, eine professionelle Veranstaltung geboten wurde und die jungen Reiterinnen und Reiter so richtige Wettkampfluft schnuppern konnten.

„Es waren Tage der Jugend“, resümierte ein Betreuer am Sonntag und fand dabei gleich die Zustimmung weiterer Vereinsvertreter und Eltern. Dass die Reitertage einen hohen Stellenwert