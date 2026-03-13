Noch bis Sonntag steht Kaiserslautern ganz im Zeichen der Musik. Anlässlich des Jubiläumsjahres „750 Jahre Stadtrechte“ machen die Tage der Chor- und Orchestermusik 2026 Station in der Barbarossastadt. Das bundesweite Festival der Amateurmusik wurde am Freitagabend in der Fruchthalle von vier Ensembles eröffnet. An drei Tagen dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf rund 50 Konzerte freuen. Der Eintritt ist jeweils frei. Herzstück des Wochenendes ist die „Lange Nacht der Musik“ am Samstag, bei der an elf Spielorten in der Kaiserslauterer Innenstadt zahlreiche Kurzkonzerte aus unterschiedlichen Musikgenres zu hören sind, wie Lorenz Overbeck, der Geschäftsführer des Bundesmusikverbands Chor und Orchester, ankündigt. Am Sonntag steht abermals in der Fruchthalle der festliche Höhepunkt an: die Ehrung von Ensembles für mindestens 100-jähriges Bestehen.