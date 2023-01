Zu zwei Tagen der Ausbildung lädt die Meisterschule für Handwerker (MHK) in Kaiserslautern, Am Turnerheim 1, alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern für Donnerstag, 2. Februar, von 8.30 bis 13 Uhr, und für Freitag, 3. Februar, von 8.30 bis 17.30 Uhr, ein. Bei vollem Betrieb können all jene, die im September eine Ausbildung beginnen wollen, die Bildungsstätte des Bezirksverbands Pfalz erleben und Informationen zur Berufsausbildung sammeln, wie die Meisterschule schildert. Die Berufsfachschule, an der kein Schulgeld erhoben werde, bilde im Laufe von drei Jahren in sechs Berufen aus: Feinwerkmechaniker, Metallbauer, Goldschmied, Maler und Lackierer, Steinmetz und Steinbildhauer sowie Tischler. Die Goldschmiedeabteilung bietet am 3. Februar von 8 bis 16.30 Uhr ein ganztägiges Schnupperpraktikum an, Anmeldung über die Homepage der Meisterschule (www.mhk-kl.de). Anmeldeschluss für das neue Schuljahr ist der 1. März. Der Abschluss am Ende der Ausbildung entspricht dem Gesellenbrief.