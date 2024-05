Ein „buntes künstlerisches Programm zum Genießen, Staunen, Zuhören und Mitmachen“ verspricht das Pfalztheater für seinen „Tag des Theaters“ an Pfingstmontag, 20. Mai, von 14 bis 18 Uhr auf der Gartenschau. Wie in den Vorjahren will sich das Vier-Sparten-Haus an diesem Tag Alt und Jung präsentieren.

Die Abteilung Ankleide greift für den „Tag des Theaters“ wieder tief in den Kostümfundus des Pfalztheaters und bringt prall gefüllte Kleiderständer mit auf die Gartenschau. Besucher dürfen nach Herzenslust anprobieren, die Selfie-Box ermöglicht ausgiebige Foto-Shootings.

Für Kinder bietet die Maskenabteilung im Neumühlepark einen Workshop mit dem Titel „Wunden und Narben“ an. Wem der Andrang dort zu groß ist, der kann sich einen Luftballon schnappen, beim Sackhüpfen oder beim Eierlaufen mitmachen – auf der großen Wiese werden am gesamten Nachmittag Kinderspiele angeboten.

Pfalzphilharmonie ist mit dabei

Im „Rasentheater“ bieten Theater- und Konzertvermittlung Kindergeschichten zum Vorlesen sowie Musik zum Mitmachen. Schauspieler geben am Klettergerüst Kostproben aus „Funken“, dem aktuellen Schauspiel für Jugendliche, sowie aus dem für die nächste Spielzeit geplanten Stück „Jeeps“.

Mit dem Finale von Beethovens berühmter Sinfonie „Eroica“ hat die Pfalzphilharmonie um 14.15 und um 15 Uhr ihren Auftritt in der großen Veranstaltungshalle. In der Blumenhalle bieten sowohl die Mitglieder des Opernstudios als auch Sofie Lund und Bethany Yeaman aus dem Musiktheaterensemble Programme mit beliebten Melodien, um 15.30 und um 17.15 Uhr. Um 16.15 Uhr erklingt das Kinderkammerkonzert „Oskar und der Trompetendieb“ für Kinder ab drei Jahren. Tanz gibt es auf der Open-Air-Bühne im Neumühlepark. Um 17 Uhr wird das aktuelle Stück „Lots of Movements“ präsentiert. Zuvor tritt ab 14.30 Uhr der Chor des Pfalztheaters auf.

Alle Angebote kostenlos

Auf dem Kaiserberg steht ein poetisch-literarisches Programm an. In der Weidenkirche liest Rainer Furch aus Arno Franks Roman „So, und jetzt kommst du“, mit dem das Schauspiel in die neue Saison starten wird. Einen ersten Einblick gibt es auch in das für Juni auf der Gartenschau geplante Open-Air-Theaterstück „In den Gärten oder Lysistrata II“. Andreas Bronkalla wirft mit einer Lesung aus Mozarts Briefen einen intimen Blick in die Persönlichkeit des Ausnahmekomponisten.

Alle Angebote des Pfalztheaters sind kostenlos, für die Gartenschau gelten die üblichen Eintrittspreise. Auch bei Regen findet der „Tag des Theaters“ statt – er wandert dann in die Veranstaltungshalle und die Blumenhalle der Gartenschau.