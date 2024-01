Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lange Wartezeiten in der Ambulanz, unverständliche Diagnosen oder Essen, das nicht schmeckt – das sind nur einige der Beschwerden, die Michael Krauß, Patientenfürsprecher am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern immer wieder hört. Das Lob- und Beschwerdemanagement versucht dann eine Lösung zu finden.

Krauß ist ehrenamtlich für die Patienten im Westpfalz-Klinikum im Einsatz, hat dort donnerstags zwischen 15 und 17 Uhr eine Sprechstunde. „Ich habe etwa zwei, drei Fälle