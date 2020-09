Der Tag des Offenen Denkmals am 13. September findet aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nur virtuell statt. Wo sonst zahlreiche Einrichtungen ihre Pforten öffnen und spezielle Führungen anbieten, stehen in diesem Jahr nur digitale Angebote zur Verfügung. Internetnutzer können sich auf immerhin zwei Beiträge aus Kaiserslautern freuen: Das ESA-Studierendenwohnheim auf dem Campus der Technischen Universität hat eine virtuelle Tour zusammengestellt, die „halb Führung, halb Computerspiel“ ist. Der Gang durch das Gebäude ist unter https://www.tag-des-offenen-denkmals.de/veranstaltungen/esa-virtual-tourabrufbar.

Die Kirche St. Bartholomäus in Morlautern wird ihre von Alois Plum gestalteten Kirchenfenster online präsentieren: https://www.tag-des-offenen-denkmals.de/veranstaltungen/kirchenfenster-und-betrachtungen-zum-vaterunser. Beide Angebote werden am Sonntag, 13. September, freigeschaltet.