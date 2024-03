Ein selbstgebauter Rennbolide des Racing Teams in Kaiserslautern, Taschenfärben in Pirmasens oder Virtual Reality in Zweibrücken: Mit dem Programm am Tag des Offenen Campus will die Hochschule Kaiserslautern Studieninteressierte für sich begeistern. Am Samstag, 20. April, öffnet die Hochschule in Kaiserslautern an der Kammgarn ihre Türen. Von 10 bis 15 Uhr erhalten Besucher Einblicke in die Einrichtungen und bei verschiedenen Workshops und Experimenten in die Fachbereiche Angewandte Ingenieurwissenschaften sowie Bauen und Gestalten. Fachvertreter, Studierende und Alumni stehen für Gespräche zur Verfügung. Infos gibt es auch zu studienbegleitenden Unterstützungs- und Betreuungsangeboten, zu dualen, ausbildungsintegrierten oder berufsbegleitenden Studiengängen.

Ein musikalisches, künstlerisches und gastronomisches Rahmenprogramm soll für Campus-Feeling sorgen. So gibt es in Kaiserslautern ein kunterbuntes Straßenfest, in Pirmasens einen sportlichen Campuslauf und am Zweibrücker Campus unter anderem einen Campus-Spaßlauf und eine Star-Trek-Vorlesung zum Thema Zeitreisen. Die ausführlichen Veranstaltungsprogramme und die App mit allen Infos zum Tag des Offenen Campus gibt es unter www.hs-kl.de/offenercampus.