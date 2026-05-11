Der SV Kottweiler-Schwanden ist eine feste Größe im Mädchen- und Frauenfußball. An diesem Tag will er mit einem interessanten Programm Begeisterung für den Fußball wecken.

Das Sport- und Freizeitzentrum in Kottweiler-Schwanden steht am 12. Juni, einem Freitag, von 17 bis 19.30 Uhr ganz im Zeichen des Mädchenfußballs. Eingeladen sind Mädchen im Alter von 8 bis 14 Jahren.

Die Vielfalt des Fußballs

Der Sportverein Kottweiler-Schwanden, der sich in den vergangenen 20 Jahren als regionale Größe im Mädchen- und Frauenfußball etabliert hat, präsentiert an diesem Abend die Vielfalt des Fußballsports. Ziel der Veranstaltung ist es, junge Mädchen für den Vereinssport zu begeistern und ihnen die Möglichkeit zu geben, den Fußball hautnah auszuprobieren, unter den fachkundigen Augen von qualifizierten Trainerinnen und engagierten Nachwuchsspielerinnen. Den Teilnehmerinnen wird ein spannendes Schnuppertraining angeboten. Hier können sie erste Ballkontakte sammeln, Dribblings ausprobieren und ihre Schusskraft testen.

Auch Spielerinnen, die bereits in gemischten Mannschaften spielen, sind willkommen.

Für die Eltern gibt es während der Veranstaltung die Möglichkeit, mit Vereinsverantwortlichen des SVK ins Gespräch zu kommen. Sie stehen bereit, um Fragen zum Vereinskonzept zu beantworten und Auskunft über die Ziele und Aktivitäten des SV Kottweiler-Schwanden zu geben.

Interessierte haben die Möglichkeit, sich im Vorfeld per E-Mail oder telefonisch anzumelden, und finden darüber hinaus weiterführende Informationen auf der Website und den Social-Media-Kanälen des SV Kottweiler-Schwanden.

Mit dieser Initiative will der SV Kottweiler-Schwanden weiterhin eine starke Gemeinschaft für Mädchen im Fußball schaffen. Der Tag des Mädchen Fußballs findet in Zusammenarbeit mit dem Südwestdeutschen Fußballverband statt.

Kontakt/Anmeldung: vorstand@sv-kottweiler-schwanden.de oder telefonisch bei Ingo Schenk: 0152/ 34034575.