Seit vielen Jahren gehen der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und seine Landesverbände auf große Werbetour. Das Ziel: Mädchen für den Fußballsport begeistern. Verschiedene Vereine in der Region veranstalten nun einen „Tag des Mädchenfußballs“.

Der Frauenfußball in Deutschland boomt. Doch nicht überall stoßen die Strategien des DFB auf Gegenliebe. Mit den Millionen, die der Männer-Profifußball nach einer Änderung der Lizenzierungsordnung in seine Projekte investieren kann, werden die Pioniere des Frauenfußballs ins Abseits gedrängt. Das spüren auch die Vereine im Dunstkreis des 1. FC Kaiserslautern.

Dem DFB geht es dabei um die Stärkung der Strukturen, die Erhöhung der öffentlichen Wahrnehmung, die Optimierung der Talent- und Spitzenförderung sowie altersgerechte Angebote für Frauen und Mädchen. Mit der Einrichtung von Förder- und Leistungszentren sollen analog zu den Leistungszentren der Junioren künftig Perspektivspielerinnen systematisch in einem professionellen Vereinsumfeld auf den Fußball in den höchsten Spielklassen vorbereitet und gefördert werden.

In allen Fußballkreisen des Verbandes finden nun Veranstaltungen statt, um interessierten Mädchen Appetit auf Fußball zu machen. Der „Tag des Mädchenfußballs“ beim SV Kottweiler-Schwanden startet am Freitag um 16 Uhr, eine Woche später lädt der 1. FFC Kaiserslautern auf seine Anlage ein. Es folgen im Juli weitere Mädchentage beim SV Herschweiler-Pettersheim und dem Jugendförderverein Königsland (beim VfR Hundheim/Offenbach).

Ungezwungene Atmosphäre

Die Vereine möchten den Tag nutzen, um Mädchen, die noch keinem Verein angehören, mit Aktionen rund um den Ball den Spaß am Fußballspielen näher zu bringen sowie in einer ungezwungenen Atmosphäre erste Bewegungserfahrungen mit dem Ball am Fuß zu ermöglichen.

Angesprochen sind auch Mädchen, die bisher nur bei den Jungs Fußball spielen und einmal bei den Mädchen reinschnuppern möchten. Was viele nicht wissen: Ein Zweitspielrecht ermöglicht es den Mädchen, sowohl in einer Jungen- als auch einer Mädchenmannschaft spielen zu können. Die Teilnahme am „Tag des Mädchenfußballs“ ist kostenlos.

Termine

Freitag, 7. Juni, 16 – 20 Uhr: SV Kottweiler-Schwanden

Samstag, 15. Juni, 9 – 17 Uhr: 1. FFC Kaiserslautern

Sonntag, 7. Juli, 10 – 14 Uhr: SV Herschweiler-Pettersheim

Samstag, 13. Juli, 10 – 14 Uhr: VfR Hundheim/Offenbach