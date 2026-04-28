Am Dienstag, 5. Mai, findet zum zweiten Mal der Tag des Lokaljournalismus statt. Die Lokalredaktion Kaiserslautern der RHEINPFALZ lädt Sie, liebe Leserinnen und Leser, an diesem Tag zu einem Redaktionsbesuch ein, um Ihnen zu zeigen, wie hier Tag für Tag gearbeitet wird. Über Jahrzehnte war unser Arbeitsalltag davon geprägt, auf den abendlichen Andruck hinzuarbeiten. Dann ging die Zeitung in Druck und landete am frühen Morgen in den Briefkästen. Das reicht heute nicht mehr aus. Viele Leserinnen und Leser möchten die wichtigsten Informationen aus der Pfalz und der Welt inzwischen gerne bereits am Abend erfahren, nicht erst am kommenden Morgen aus der gedruckten Zeitung. Das ist dank der Vorabendausgabe der RHEINPFALZ möglich. Über aktuelle Ereignisse aus Sport, Politik und Gesellschaft können Sie sich jederzeit in unserer RHEINPFALZ-App informieren. Über Ereignisse wie Wahlen oder Katastrophen berichten wir in Live-Blogs auf rheinpfalz.de.

Gerne möchten wir Ihnen zeigen, was all diese Veränderungen für die Redaktion bedeuten. Daher laden wir Sie zum Tag des Lokaljournalismus herzlich zu einem exklusiven Blick hinter die Kulissen ein. Bringen Sie dazu gerne Smartphone und Tablet mit. Wenn Sie möchten, zeigen wir Ihnen, wie und wo Sie bei der RHEINPFALZ digital auf dem Laufenden gehalten werden.

Anmeldung

Wer Interesse hat, am Dienstag, 5. Mai, um 14.30 Uhr einen Blick hinter die Kulissen einer Redaktion zu werfen, der kann sich per Mail bis Donnerstag, 30. April, 10 Uhr, an redkai@rheinpfalz.de wenden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Sie werden benachrichtigt, ob Sie zu den Teilnehmern gehören.