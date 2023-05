Lebens- und liebenswerte Orte in Städten und Gemeinden schaffen – das ist das selbsterklärte Ziel der Städtebauförderung von Bund, Ländern und Gemeinden. In Kaiserslautern ist das Pfaff-Gelände aktuell das wohl bekannteste Städtebaufördergebiet. Um Bürgern eine Möglichkeit zu geben, sich direkt vor Ort über den Stand der Dinge und die künftigen Entwicklungen zu informieren, laden die Pfaff-Areal-Entwicklungsgesellschaft (PEG) und das Referat Stadtentwicklung anlässlich des Tags der Städtebauförderung auf das Gelände ein. Am Samstag, 6. Mai, wird von 10 bis 15 Uhr die historische Pforte an der Königstraße, die zwischenzeitlich saniert wurde, für Gäste geöffnet. Sie beherbergt das Büro der PEG sowie eine Dauerausstellung zum Thema Pfaff. Diese Ausstellung wird für den Aktionstag um allgemeine Informationen rund um die Städtebauförderung in Kaiserslautern ergänzt. Außerdem besteht die Möglichkeit, an Führungen über das aktuell für Besucher gesperrte Gelände teilzunehmen. Die Führungen über das Gelände finden um 11 und um 13 Uhr statt und sind auf maximal 30 Personen ausgelegt. Treffpunkt ist auch hier die Pforte am Eingang Königstraße.