Der 12. Mai 1820 ist der Geburtstag von Florence Nightingale, einer Pionierin der modernen Krankenpflege. Daher wird der 12. Mai als internationaler Tag der Pflege begangen. Anlässlich dieses Tages soll die Arbeit von Menschen gewürdigt werden, die Alten und Kranken helfen. In Form eines feierlichen Gelöbnisses der Pflegefachkräfte ist dies in diesem Jahr im Seniorenwohnheim Kessler-Handorn geschehen.

„Ich habe eine solche Feier bei der Landespflegekammer erlebt und sie hat mich sehr bewegt. Im internationalen Umfeld ist so etwas schon länger üblich, bei uns in Deutschland hat es immer noch etwas Außergewöhnliches“, beschreibt Einrichtungsleiterin Heidemarie Sauerbaum ihre Überlegungen, eine derartige Feier erstmals in Kaiserslautern durchzuführen. „Auch wenn zum Funktionieren einer Einrichtung wie der unseren alle dazugehören, wie zum Beispiel Hauswirtschafts-, Technik- oder Reinigungspersonal – die Pflegefachkräfte stehen letztlich in der Verantwortung.“ Diese Verantwortung anerkennen und den Berufsstolz der Pflegenden stärken soll das Versprechen.

Gelöbnis von 25 Fachkräften

25 Pflegefachkräfte gelobten feierlich, dass sie „die Würde und Autonomie jeder Person in ihrer Individualität respektieren“, „anvertraute Menschen vor Gefahren schützen“ sowie „die Ehre und das Ansehen des Berufsstandes wahren“ werden.

„Wir wollen unsere Aufgaben kompetent und handlungsfähig auf Augenhöhe erfüllen und nicht in eine weinerliche Haltung verfallen“, meint Sauerbaum. „Wir sind es, die Bewohnern ein Zuhause gestalten, Ansprechpartner für Angehörige sind und die Pflegeprozesse steuern. Wir pflegen an allen Tagen des Jahren und sind deshalb oft nicht für unsere Familien da. Wir sind die Stimme der Patienten in einem Gesundheitssystem, das diese oft nicht hören will. Wir sind stolz auf den Facettenreichtum unseres Berufes und unsere Kompetenzen.“ Diesen Stolz zum Ausdruck zu bringen, ist ihr als Leiterin ein großes Anliegen.

„Bin so froh, dass ich euch alle habe“

Anerkennung ist laut Aussage der Pflegenden häufig das, was ihnen im gesellschaftlichen Kontext fehlt. Bei Kessler-Handorn gab es diese Anerkennung in Form einer Urkunde, die Sauerbaum im Anschluss an das Versprechen jeder Pflegekraft zur Erinnerung übergab: „Ich bin sehr stolz auf euch, auf jede und jeden Einzelnen von euch und so froh, dass ich euch alle habe.“