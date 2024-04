Am Samstag, 27. April, 10 bis 15 Uhr, öffnet Wipotec in der Adam-Hoffmann-Straße seine Tore für die Öffentlichkeit. Seit mehr als 35 Jahren gehört Wipotec mit seiner Wägetechnik zu den Weltmarktführern. Besonders schnell und präzise wiegen in der industriellen Produktion, das ist das Kerngeschäft. Welche Auswirkungen das auf den Verbraucherschutz hat, zeigt Wipotec am Samstag auf seinem mehr als 38.000 Quadratmeter großen Gelände an 17 Stationen. Das Unternehmen erwartet mehr als 5000 Gäste. Auf dem Programm steht Job-Speed-Dating für diverse Berufe und Ausbildungen von Mechatronik und Intralogistik bis zu Vertrieb und Entwicklung. Zudem gibt es Infos aus erster Hand etwa zum Dualen Studium, Mitmachaktionen, eine Wissensrallye und Familien-Wiegen.