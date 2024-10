Handwerksberufe kann man beim Tag der offenen Tür an der Meisterschule für Handwerker in Kaiserslautern (MHK) am Samstag, 9. November, von 9 bis 16 Uhr kennenlernen.

„Besonders junge Menschen sind aufgefordert, ihr handwerkliches Geschick in offenen Werkstätten auszuprobieren und sich über Ausbildungsplätze und Karrierechancen zu informieren“, schreibt die Meisterschule in einer Pressemitteilung. Perspektiven biete die MHK, die drei Schulen unter einem Dach vereint, auch Weiterbildungsinteressierten. Alle Gewerke präsentieren sich beim Tag der offenen Tür mit Informationen, Schauvorführungen und Mitmachaktionen in lockerer Atmosphäre. In allen Werkstätten und Labors erhalten die Besucher Einblicke in die praktische und theoretische Aus- und Weiterbildung. Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler stehen für Informationen und Demonstrationen zur Verfügung. In vielen Abteilungen kann Selbstgefertigtes erworben werden. Außerdem gibt es Führungen und eine Fahrzeugausstellung im Hof.

Neben der dreijährigen Ausbildung in sieben Berufen kann man bei der MHK unter einem breitgefächerten Weiterbildungsangebot auswählen und beispielsweise elf Lehrgänge zur einjährigen Vorbereitung auf die Meisterprüfung besuchen oder die zweijährige Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker in acht Fachrichtungen absolvieren. Die Aus- und Weiterbildung an der MHK ist schulgeldfrei. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.mhk-kl.de.