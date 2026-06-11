Der Garten von Uta Mayr-Falkenberg in Dansenberg wird seit bald 60 Jahren von ihr gestaltet. Sie kennt jede Pflanze – und stellt sie bei den Tagen der offenen Gartentür vor.

Schon vor der Gartenpforte fällt der Blick auf einen Hartriegel. Der zu einem prächtigen Baum herangewachsene Strauch ist über und über mit weißen Blüten besetzt, unter denen hindurch es hinein ins Reich von Uta Mayr-Falkenberg geht. Der Hartriegel scheint sich außerordentlich wohl an dem ihm zugedachten Platz zu fühlen. Die Gartenbesitzerin stellt ihn als einen Cornus kousa chinensis, einen Chinesischen Blumenhartriegel, vor.

Das mit dem Vorstellen der Gewächse behält sie bei, und zwar egal, ob es sich um eine Efeuart, um andere eigentlich ganz „gewöhnliche“ Pflanzen oder um ihre zahlreichen Rosen handelt.

Rosen sind für sie die Stützen jedes Gartens

„Ein Garten ohne Rosen ist kein Garten“, lautet ihre Überzeugung. Rosen seien die Stütze eines jeden Gartens. Und die sind bei ihr vor, auf beiden Seiten des Hauses und auf dem weitläufigen Gartenraum hinterm Haus wirkliche Hingucker.

Einige sind durch feine Düfte auch wahre Nasenschmeichler. Nicht alle wachsen so, wie es von ihnen erwartet wird. Einige machen, was sie wollen, legen sich auch mal gemütlich und ziemlich einnehmend auf andere Gewächse. Andere haben sich als „edle“ Rose verabschiedet, zeigen sich als Rose, die mal die Veredlungsunterlage war, munter blühend und üppig wachsend. „Sieht doch ganz hübsch aus“, meint die Gartenbesitzerin. Die ausgebildete Gartenfachwartin nimmt es gelassen hin und denkt gar nicht an den Einsatz von Säge oder Gartenschere.

Zugefüttert wird nur mit Jauche aus Pferdemist

Mayr-Falkenberg ist keine, die mit ihren Pflanzen flüstert und auf Höchstleistungen nach den menschlichen Vorstellungen hofft. Es ist genau andersherum: Die Gärtnerin aus Leidenschaft hört ihren Gewächsen zu. „Die Pflanzen sagen mir, ob sie am richtigen Platz stehen, ob sie Hunger oder Durst haben“, sagt sie.

Das mit dem Durst regelt sie mittels einer Regenwasserzisterne, die gewaltige 20.000 Liter aufnehmen kann – der alte, nicht sichtbare Öltank tut seit vielen Jahren gute Dienste. Das Wasser gelangt via Gartenschlauch oder Gießkanne dorthin, wo es verlangt wird. Gegen Pflanzenhunger gibt es in Dansenberg allerdings „nur“ eine Jauche aus Pferdemist. Reicht das nicht, verabschieden sich die Gewächse vom angedachten Standort. Nicht wenige tauchten jedoch an anderer Stelle wieder auf, berichtet die Gartenbesitzerin. Sie sagt: „Ich habe wirklich viele Versuche gemacht, was kommt, was bleibt.“ Ihr Garten hat immer wieder sein Gesicht verändert und darf das auch weiterhin.

Kleine Tümpel erfüllen mehrere Funktionen

Überall wachsen und gedeihen die Sträucher und Stauden. Sie sind miteinander verwoben, lassen hier Raum für starke Rhododendren, dort für allerlei Bodendecker und Zwiebelgewächse. Am Ende des scheinbar fließenden Gartens, der durch ein Stück Rasen samt Gänseblümchen geweitet wird, stehen alte Bäume und Obststräucher. Wer genau schaut, entdeckt auch kleine Tümpel, die sowohl das Mikroklima verbessern als auch weiteren Pflanzen und Tieren Lebensraum bieten.

Der gewaltige Urweltmammut (Metasequoia) fragt nicht nach Raum und Zeit, er nimmt sich einfach, was er braucht, und hat sich in vielen Jahren seines Daseins zu einem Giganten mit viel Charme entwickelt. Mit ihm setzt eine nicht minder große Rosskastanie ein schattenspendendes Ausrufezeichen und quasi den Schlusspunkt in diesem großen Garten, der seit bald 60 Jahren die Handschrift von Uta Mayr-Falkenberg trägt. Ungezählte Arten, die alle von der Gärtnerin mit Namen benannt werden können, finden dort eine Heimat. Sind es 100 oder mehr? Irgendwann überwiegt die Faszination des Hinschauens und der Besucher hört auf zu zählen. So kann es auch den Besuchern bei den Tagen der offenen Gartentüren gehen – Uta Mayr-Falkenberg lädt für beide Sonntage zu Gartenführungen mit kleiner Pflanzenkunde ein.

Info

- „Tag der offenen Gartentür“: An zwei Sonntagen, 14. und 28. Juni, können im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in angrenzenden Gebieten viele private Gärten besucht werden. Generell sind die Gärten von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos und die vollständige Teilnehmerliste gibt es aufwww.gartenbauvereine.de/saarland_rheinland-pfalz

- Die Gärten in Kaiserslautern, an beiden Tagen offen: Familie Braun-Mayr-Falkenberg, Auf der Rott 4; Karin Buchholz, Sandäcker 45 (10-14 Uhr);

- nur am 14. Juni: Bärbel und Rainer Soffel, Ulmenstraße 18; Edith und Otto Schmidt, Werschweiler Straße 10;

- nur am 28. Juni: Elke und Windfried Eschmann, Dansenberger Straße 74; Leonie Garth, Im Birngarten 14a; Helga Bäcker, Breslauer Straße 66; Martina und Steven Cain, Lettow-Vorbeck-Straße 7; Kleingartenverein Stöffelsberg, Im Kirchtal (ganz oben); Gabi und Paul-Peter Götz, Brunnenring 63; Familie Daunderer, Hohläckerstraße 4.

- Gärten im Landkreis, alle an beiden Tagen offen: Christine und Karl Braun, Kirchstraße 36, Otterberg; Klostergarten Otterberg, hinterm katholischen Pfarrhaus, Klosterstraße 17; Elisat Lyszio, Am Kohlhübel 5a, Trippstadt-Langensohl; Familie Matz, Konrad-Adenauer-Straße 3 und 3a, Otterbach.

