29 Gärten in Kaiserslautern und Umgebung öffnen am Sonntag, 30. Juni, ihre Tore für Besucher. Auf dem Schermerhof gibt es dazu passend noch eine Fotoausstellung.

Wer einen ganz offiziellen Blick in fremde Gärten werfen möchte, kann das am „Tag der offenen Gartentür“ am 30. Juni von 10 bis 18 Uhr nach Herzenslust tun. Über 300 Gärten in Rheinland-Pfalz und im Saarland können besucht werden. Auch Gartenbesitzer in Kaiserslautern und im Landkreis machen mit. Es sind 29 an der Zahl – die meisten davon in Kaiserslautern und seinen Ortsteilen. Die Aktion wird seit Jahren vom Verband der Gartenbauvereine organisiert.

In Kaiserslautern-Erfenbach wird an diesem Tag um 11 Uhr auf dem Schermerhof (Bachbahnmuseum) außerdem die Fotoausstellung „Gartenwelten“ eröffnet. Gezeigt werden 40 Motive aus vielen Gärten der Stadt. Kuratorin der Ausstellung ist Uta Mayr-Falkenberg, Ehrenmitglied im Obst- und Gartenbauverein Kaiserslautern-Dansenberg.

Mayr-Falkenberg, die sich beim Zusammenstellen von der Fotografin Marita Schneider beraten ließ, möchte mit den fotografischen Blicken in die unterschiedlichen Gärten die Betrachter zu mehr „Gartenlust“ anregen, Beispiele von Pflanzungen aufzeigen aber auch demonstrieren, was Garten alles sein kann. Vielleicht lasse sich so die eigene Gartenwelt verändern oder womöglich werde der eigene Garten und damit die Natur als solches wieder mehr wertgeschätzt, so ihre Idee.

Im Netz

Alle teilnehmenden Gärten sind zu finden unter www.gartenbauvereine.de/saarland_rheinland-pfalz.