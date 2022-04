Am 26. Juni ist Tag der offenen Gartentür im Saarland, in Rheinland-Pfalz und den angrenzenden Gebieten, wie der Verband der Gartenbauvereine Saarland / Rheinland-Pfalz informiert. Wer will, kann an diesem Tag seinen Garten für Besucher öffnen. Anmeldeschluss für eine Teilnahme ist der 5. Mai, per Telefon 06887/90 32 999 oder per Mail an sal-rlp@gartenbauvereine.de.