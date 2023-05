Selbst der Starkregen zur Kaffee- und Kuchen-Zeit konnte dem Tag der Jugend auf der Gartenschau nichts anhaben. Während sich Skater und Scooter-Fahrer ins Trockene flüchteten, erklang auf der Bühne die wetterunabhängige Musik von „Rooftop apartment“. Der veranstaltende Stadtjugendring zählte knapp 500 Besucher und zog nicht nur deshalb ein positives Fazit.

Auch wenn der Eindruck sich zuweilen aufdrängt, aber an Freizeit- und Betätigungsangeboten mangelt es Jugendlichen in Kaiserslautern nicht. Der Stadtjugendring mit seinen 18 Jugendverbänden und -organisationen hat einmal mehr gezeigt, auf welch vielfältige Weise sich junge Menschen einbringen, beteiligen und engagieren können.

Getränke und Leckereien gibt es kostenlos

Zahlreiche Möglichkeiten, vom klassischen Sportangebot beim 1. FC Kaiserslautern, dem Engagement für Hilfsorganisationen wie Malteser und DRK, bis hin zum Boote bauen beim CVJM und dem Wasserballzielwurf der DLRG, wurden dabei dargeboten und präsentiert. Das Interesse war groß, bereits am Nachmittag waren Zuckerwatte und Waffeln „ausverkauft“. Genau genommen wurden an diesem Tag Getränke, eine warme Suppe und einige Leckereien kostenlos angeboten. Schließlich sollte allen Jugendlichen, unabhängig von deren Taschengeld, die Teilnahme ermöglicht werden. Das Land Rheinland-Pfalz hat über sein Programm „Aufholen nach Corona“ eigens dafür finanzielle Mittel bereitgestellt.

Jürgen Jäger, der Vorsitzende des Stadtjugendrings, verfolgt zur Mittagszeit ganz entspannt den von Streetworkern organisierten Scooter- und Skatercontest, bei dem sich die Jugendlichen in verschiedenen Disziplinen messen konnten. Es war eine ganz besondere Atmosphäre, denn auch die spektakulären Tricks der „Konkurrenz“ wurden mit anerkennendem Beifall bedacht. Der 20-jährige Maximilian Weismann gewann den Wettbewerb bei den Skatern, Fiodor Mertz (16) ging als Sieger aus dem Scooter-Contest.

Von Tipp-Kick bist Skate-Contest

Insgesamt 180 Helfer und Verbandsmitarbeiter sorgten für den reibungslosen Ablauf des Jugendevents auf dem herrlich blühenden Gartenschaugelände. Auch die Vertreter des 1. Tipp-Kick-Clubs warben für ihr Angebot, das im krassen Gegensatz zum Nervenkitzel in der Halfpipe steht. Der Verein ist stolz, an Pfingsten die Süddeutsche Einzelmeisterschaft in Kaiserslautern ausrichten zu dürfen.

Ein Kontrastangebot dazu bietet der Verein Sukura, der sich für die „aktive Entwicklung und Entfaltung unterschiedlicher subkultureller Kunstformen in Kaiserslautern“ einsetzt und am Samstag das Bühnenprogramm betreute. Vereint werden sollen im Verein subkulturelle Kunst- und Sportformen wie Indie-Rock, Hip-Hop, elektronische Musik, Graffiti, Skateboarding, Fotografie, Film und vieles mehr.

Konzept fü kommendes Jahr steht

Die Mischung aus Infotainment, Mitmachaktionen, Workshops und unterschiedlichen Musikdarbietungen junger Bands und Künstler sorgte für die besondere Atmosphäre des zum zweiten Mal veranstalteten Jugendevents auf der Gartenschau. Das Konzept steht. Jürgen Jäger denkt aber bereits an das nächste Jahr. Dann will er den angrenzenden Bolzplatz in die Programmplanung einbinden. Bis es soweit ist, herrscht wieder Alltag in der herausfordernden Jugend- und Sozialarbeit der Stadt.