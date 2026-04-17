Nicht nur die Spritpreise steigen, auch Energie wird teurer, die Inflation bereitet Sorgen. Wie wirkt sich dies auf die Kaiserslauterer Tafel aus?

Viel ist nicht immer gut. Zumindest in einem Punkt profitiert die Kaiserslauterer Tafel, die Bedürftige kostenlos mit Lebensmitteln versorgt, davon. „Wir haben nur ein Fahrzeug, und wir haben keine langen Wege, da wir fast nur im Stadtgebiet unterwegs sind, mit Ausnahme von Weilerbach“, sagt Liane Mokry-Pries, die Vorsitzende der Tafel. Der Sprinter holt hauptsächlich Lebensmittel aus Supermärkten und Bäckereien, die im Laden nicht mehr verkauft werden, da zum Beispiel das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist oder im Gemüsegebinde eine schlechte Tomate war. Ungefähr alle zwei Wochen müsse der Sprinter tanken. Bisher schlagen laut Mokry-Pries die Spritkosten also noch nicht so durch.

Auch bei den Energiepreisen spürt die Tafel bislang noch nichts. „Wir haben die Halle von der Stadt gemietet und zahlen eine Pauschale. Wir selbst sehen den Verbrauch gar nicht.“ Beim Tafel-Verein würden Mehrkosten durch Energie also erst dann ankommen, wenn die Stadt die Pauschale erhöht.

Seit Jahren sinkende Spenden

Auf andere Art, indirekt, spüren die Helfer aber schon seit vielen Jahren die Teuerung von Lebensmitteln und die Wirtschaftslage: „Die Spenden an Lebensmitteln sind über die Jahre kontinuierlich zurückgegangen. Derzeit sind sie eher konstant“, fasst Mokry-Pries zusammen. Aber schickt sofort hinterher: „Das kann sich ganz schnell ändern!“ Die Entwicklung sei schwer vorauszusagen, „in drei bis vier Monaten kann es schon ganz anders aussehen“.

Die Märkte kalkulierten immer knapper, „auch durch Unterstützung von Künstlicher Intelligenz wird die Kalkulation genauer, sodass weniger übrig bleibt“. Zudem hätten sich die Märkte selbst angepasst und verkauften zum Beispiel sogenannte Retter-Tüten mit Obst und Gemüse, das nicht mehr ganz einwandfrei aussieht. „Im Grunde gut ...“, sagt Mokry-Pries über die zurückgegangene Wegwerfmentalität, doch für die Tafel natürlich nachteilig. Das Angebot an Milchprodukten sei auch sehr stark zurückgegangen, „Joghurt bekommen wir kaum noch“.

Mehr als 500 Personen kann die Tafel nicht versorgen

Wegen zurückgehender Spenden hat die Lauterer Tafel bereits „seit etlichen Jahren einen Aufnahmestopp; kurz nach dem Ukraine-Krieg haben wir den eingeführt“, berichtet Mokry-Pries. Denn der Verein kann der Nachfrage nicht mehr gerecht werden. Doch er mache „auch Ausnahmen, zum Beispiel bei Krebskranken, Alleinerziehenden mit mehreren Kindern ...“, nennt sie Beispiele. Das werde in Einzelfallprüfungen entschieden.

Rund 500 Kunden hat die Tafel aktuell, weiß Mokry-Pries, die im September bei Neuwahlen des Vorstands zur Vorsitzenden gewählt wurde; zuvor hatte sie bereits die Stellvertreterposition inne. 500 – das sei „der Höchststand, den wir verkraften können“.

Ungefähr 80 Helferinnen und Helfer sind dafür im Einsatz. Viele Ältere, weswegen sie betont: „Wir können immer neue Helfer gebrauchen!“ Denn gerade wegen des Alters könne immer mal jemand aus gesundheitlichen Gründen ausfallen, zudem seien nicht mehr alle so belastbar.

Drei Fahrer sind zu festen Touren, die mit den Märkten abgesprochen sind, zum Abholen unterwegs; an den Ausgabetagen sind laut der Vorsitzenden immer fünf Personen in der Bleichstraße im Einsatz. An den „Sortiertagen“ der Lebensmittel und auch Hygieneartikel seien montags fünf bis sechs und mittwochs drei bis vier Helfer beschäftigt.

Ausgegeben werden die Waren immer dienstags und freitags sowie jede zweite Woche donnerstags. Die registrierten Kunden – nach Vorlage des Leistungsbescheids – dürfen in 14-tägigem Rhythmus kommen.