Auf das zweite Spiel in der Verbandsliga-Aufstiegsrunde musste der SV Morlautern lange warten. Am Mittwoch (19.30 Uhr) ist es nun so weit. Das Team von Trainer Daniel Graf tritt beim TuS Rüssingen an.

Eigentlich sollte diese Partie schon längst gespielt sein, und zwar am 8. April. Ein plötzlicher Wintereinbruch machte dies aber damals zunichte. Somit wurde die Geduld der Morlauterer auf eine harte Probe gestellt. Wollten sie doch nach dem für sie so überaus enttäuschenden Auftaktspiel zur Aufstiegsrunde sogleich wieder auf Erfolgskurs gehen. Das ist natürlich auch am Mittwoch noch ihr Ziel. Mit einem Sieg in Rüssingen wollen sie die schmerzhafte 0:3-Niederlage gegen Marienborn vergessen machen, die das Ende ihrer phantastischen Erfolgsserie bedeutete. 15 Mal in Folge war das Team von Daniel Graf zuvor siegreich gewesen.

Unter die Räder gekommen

Im Gegensatz zu den Morlauterern bestritt der TuS Rüssingen in der Woche vor Ostern ein Ligaspiel, beim SC Idar-Oberstein. Mit 0:6 gerieten die zuvor als abwehrstark eingeschätzten Rüssinger da unter die Räder. Ein Ergebnis, das nicht nur Daniel Graf „überraschte“. Bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde lag der TuS beim Tabellendritten mit 0:3 zurück und kassierte nach der Pause noch drei Gegentreffer.

Trotz dieses Debakels schätzt der Morlauterer Coach den Tabellenletzten Rüssingen als „spielstarke Mannschaft“ ein und erwartet ein „schwieriges Spiel“. Das dürfte es für seine Schützlinge, die nach wie vor die Tabelle mit großem Vorsprung anführen, vor allem in psychologischer Hinsicht sein. Denn in dieser Partie wird sich zeigen, ob der missglückte Auftritt gegen Marienborn lediglich ein Ausrutscher war. Dabei kann Daniel Graf nicht auf Max Lorenz zählen. Der talentierte Nachwuchsspieler ist umgeknickt und muss gegen Rüssingen pausieren.