Türme und Tore dienten als Bestandteile der Stadtmauer seit Anfang des 13. Jahrhunderts der Stadtverteidigung. Die Tore „vermittelten auch das Wissen“, wer aus- und einging, schreibt die Stadtliteratur. Bis auf einige Reste beseitigte Kaiserslautern Anfang des 19. Jahrhunderts die bis dahin noch erhaltenen größeren Mauer- und Turmteile.

Einer dieser Stadtmauer- und Turmreste mit einem Toreingang ist in dem Sträßchen Am Schmiedeturm erhalten (unser Foto). Der 1339 erbaute Münchpfortenturm bei der heutigen Münchstraße ist der am frühesten erwähnte, jedoch nicht der älteste Turm. Weil Störche in späteren Jahren darauf nisteten, nannten ihn die Bürger „Storchenturm“, ein heute noch bekannter Begriff. Beispielsweise erinnert die Marktstraße an den Marktpfortenturm, die Fackelstraße an das Fackeltor und die Kerststraße an das Kersttor. Die Stadtliteratur enthält einen Plan vom Ende des 17. Jahrhunderts auf dem 21 Tore und Türme namentlich eingezeichnet sind. Dabei zeigt sich, dass Türme für den Fall der Verteidigung den Zünften zugeordnet waren. So der erwähnte Schmiedeturm oder beispielsweise der Schuhmacherturm und der Küferturm, die sich im Umfeld der heutigen Ludwigstraße befanden. Die aktuelle Omnibushaltestelle „Alte Stadtmauer“ in der Ludwigstraße ist ein Hinweis auf den ehemals dort verlaufenden Mauerring. Schließlich gibt es noch beim Pfalztheater die restaurierte Basis des Metzgerturms. Ein „Türmer“ hatte umfangreiche Aufgaben zu erledigen. In seiner Chronik der Stadt Kaiserslautern schreibt Julius Küchler beispielsweise auf das Jahr 1658 bezogen: „Der Turmwächter hat die Glocke alle Stunde bei Tag und Nacht anzuschlagen, sich aus- und einwärts umzusehen ...“ Er musste morgens um 4, mittags um 12, abends um 20 und um Mitternacht „mit dem Horn blasen“. Dieser Brauch existierte noch bis die französischen Revolutionstruppen 1796 die Stadt besetzten. Küchler stellt die Frage, wann die Türmer eigentlich geschlafen hätten.