Gleich in seiner ersten Partie als türkischer Fußball-Nationaltrainer steht für Stefan Kuntz am Freitag gegen Norwegen in Sachen WM-Qualifikation ein Menge auf dem Spiel. Was sie von dem neuen Trainer halten, fragten wir vier türkischstämmige Lauterer Fußballer und einen Vereinspräsidenten und bekamen interessante Antworten.

Murat Sahin (Fatihspor Kaiserslautern): Überrascht war ich schon, als ich hörte, dass Stefan Kuntz der neue Trainer der türkischen Fußball-Nationalmannschaft