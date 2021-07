Das Polizeipräsidium Westpfalz hat noch keine konkreten Ermittlungserfolge nach der Veröffentlichung des Videos zum Fall Diana Bodi. Am Donnerstag vergangener Woche hatte sie ein Video einer Parkhauskamera in der Rosenstraße in Kaiserslautern vom 12. Dezember 2020 veröffentlicht, das einen Mann zeigt, der einen großen verpackten Gegenstand auf einem Einkaufswagen transportiert – zwei Tage vor dem Fund der Leiche von Diana Bodi in der Staubörnchenstraße, rund 200 Meter entfernt.

„23 Hinweise sind bei uns eingegangen“, informiert Polizeisprecher Christian Erfort. Dass die Hinweise noch nicht zu Ermittlungserfolgen geführt haben, wie er ausführt, heißt jedoch nicht, dass sie alle ins Leere gelaufen seien. „Sie werden noch abgearbeitet.“ Da derzeit auch Polizeikollegen ins Hochwasserkatastrophengebiet abgezogen worden seien, habe man die Hinweise nach Dringlichkeit werten und entscheiden müssen, welche Ermittlungen noch etwas warten können. „Die eine heiße Spur ist bisher nicht dabei gewesen, aber durchaus interessante, die wir verfolgen.“

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefonnummer 0631/369-2620 entgegen; ein anonymes Hinweistelefon ist unter der Nummer 0152/11970863 geschaltet.