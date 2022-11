Bei einem Verkehrsunfall in Höhe des PRE-Parks in Kaiserslautern hat sich am späten Montagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 56-jähriger Motorradfahrer ums Leben kam. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, waren ein Lkw und der Motorradfahrer zusammengeprallt. Der Fahrer des Lkws befuhr laut Polizei die Mainzer Straße stadteinwärts und wollte nach links in die Holtzendorffstraße abbiegen. Der Motorradfahrer kam ihm stadtauswärts entgegen. Beim Abbiegen kollidierten Motorrad und Lkw. Der 56-jährige Motorradfahrer wurde zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert und erlag am Nachmittag seinen schweren Verletzungen. An Motorrad wie Lkw entstand hoher Sachschaden. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für rund fünf Stunden voll gesperrt. Die Unfallursache sei unklar, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westpfalz. Ein Sachverständiger ist nach Polizeiangaben mit der Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs dauern an. Die Mainzer Straße war stadtauswärts bis zur Autobahnauffahrt gesperrt. Erst nach 16 Uhr wurde die Mainzer Straße für den Verkehr wieder freigegeben, teilte die Polizei mit.