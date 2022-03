Nach dem tragischen Radunfall, in dessen Folge Friedenspfarrer Detlev Besier am Samstag verstarb, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Besier war am Mittwoch, 23. März, gegen 19.17 Uhr mit dem Fahrrad auf der L363 von Landstuhl kommend in Richtung Bann unterwegs. Ein 42-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Südwestpfalz wollte ihn überholen. Aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes kam es zum Zusammenstoß, berichtet die Polizei. Besier stürzte in den angrenzenden Straßengraben und verletzte sich schwer am linken Bein. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er stand unter Alkoholeinfluss.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Landstuhl, Telefon 06371 8050, zu melden.