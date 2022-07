Der Sommer lässt in diesem Jahr kaum Verschnaufpausen von der Hitze. Während die Menschen selbstständig für genügend Abkühlung sorgen können, sind Haustiere der Hitze ausgeliefert und auf Hilfe angewiesen. Worauf sollten die Tierhalter achten?

Anne Knauber, die Vorsitzende des Tierschutzvereins Kaiserslautern, gibt Tipps im Umgang mit Vier- aber auch Zweibeinern bei hohen Temperaturen und erklärt, wie man ihnen helfen kann und was man auf keinen Fall tun sollte.

So sollte man mit seinen Hunden vor allem am frühen Morgen oder späten Abend spazieren gehen, um die pralle Mittagssonne zu meiden, empfiehlt die Veterinärin. Außerdem sollte auf sportliche Aktivitäten, vor allem mit Hunden, verzichtet werden: Einem Ball hinterherzujagen oder neben dem Fahrrad herzulaufen, ist für sie belastend. „Auch Gassigänge in der Stadt sollten vermieden werden, da sich der Asphalt schnell aufheizt und sich die Tiere daher die Pfoten verbrennen können.“

Zum Gassigehen eine Flasche Wasser mitnehmen

Ausreichend Trinkwasser ist in jedem Fall wichtig, betont Knauber. Bei längeren Gassigängen an heißen Tagen, sollte immer eine Trinkflasche mit Wasser für den Hund mitgenommen werden. Auch in der Wohnung ist für schattige, kühle Plätze zu sorgen, damit sich Hunde oder auch Katzen ihre Wohlfühlbereiche selbst aussuchen können.

Ein totales No-Go ist es, Tiere bei hohen Außentemperaturen alleine im Auto zu lassen. Der Innenraum heizt sich innerhalb kurzer Zeit so stark auf, dass eine lebensbedrohliche Situation für den Vierbeiner entsteht, „auch wenn das Fenster einen Spalt geöffnet ist!“, warnt Knauber.

Für Abkühlung und Erfrischung in der Wohnung „kann durch Kühlmatten, gefrorene Snacks, die auf einer Leckmatte angeboten werden oder andere Futterspielzeuge gesorgt werden“. Wer die Möglichkeit dazu hat, kann seinem Hund im Garten einen kleinen Pool aufbauen, in dem er sich zusätzlich abkühlen kann.

Feuchte Tücher im Gehege von Kleintieren

Auch bei Kleintieren, wie Kaninchen oder Meerschweinchen, die in Außengehegen leben, muss man darauf achten, dass genügend Schattenplätze vorhanden sind. Außerdem können feuchte Tücher, die aufgehängt werden, für Abkühlung sorgen. Zudem muss auch hier immer ausreichend Trinkwasser vorhanden sein, das täglich ausgewechselt werden muss.

Bei Kleinsäugern oder Vögeln, die in der Wohnung in einem Käfig gehalten werden, sollte bedacht werden, dass der Stand der Sonne sich im Laufe des Tages ständig ändert, sodass der Käfig schnell in der prallen Sonne steht und somit zur tödlichen Falle für das Tier zu werden droht.

Auch „Nicht-Haustiere“ wie Hummeln, Bienen oder freilebende Vögel kann man bei diesen Temperaturen unterstützen. So kann man ihnen flache Schalen mit Wasser anbieten, als Ein- und Ausstiegshilfe dienen ihnen Kieselsteine, die man in der Schale platziert. Auch für Wildtiere ist es wichtig, dass die Schale sauber gehalten und das Wasser täglich gewechselt wird.