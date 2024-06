Eine neue Theatersaison bringt stets auch neue Gesichter sowie auf als auch hinter die Bühnen. Diese „Neuen“ am Lauterer Musentempel stellt die RHEINPFALZ traditionell in loser Folge vor. Heute geht es um den Tänzer Evan Macrae Williams.

Evan Macrae Williams kommt im Jahr 2001 in Halifax/Kanada zur Welt, in einer maritimen Stadt, die gern als „Juwel am Atlantik“ bezeichnet wird und vier Mal mehr Bürger als Kaiserslautern