Im Tanz-Club Rot-Weiß Kaiserslautern müssen die Tanzschuhe noch immer unter Verschluss gehalten werden. Bekanntlich sind alle Hallen dicht. Echtes Training ist deshalb seit Wochen nicht möglich. Im Verein geht es dennoch munter weiter.

Neben Online-Training hat die TC Rot-Weiß Tanztrainerin Alina Bielfeld, besser bekannt als Alina Kulesov, einen Schneemann-Wettbewerb gestartet und Erstaunliches in Weiß geerntet. Schneemänner im Bikini, im Faschingslook, ganze Schneefamilien und sogar eine Schneekatze wurden gebaut. Ein tanzender Schneemann war nicht dabei. Den Tanz behalten sich die Mitglieder dann wohl doch selbst vor. Nach einem Abstimmungs-Voting gab es dann einen eindeutigen Sieger. Robert Tifrea, ein junger Latein-Tänzer, überzeugte seine Vereinskollegen mit seinem Minion-Schneemann.

„Wir haben uns sehr gefreut, dass der Wettbewerb so gut angenommen wurde“, verdeutlicht die Vereinssprecherin Astrid Kraayvanger, dass der Verein mit solchen kleinen Events seine Tänzerinnen und Tänzer bei Laune halten will. Weitere Aktionen seien in Planung. Trotzdem hoffen alle darauf, dass die Zeit des Online-Trainings bald vorbei und gemeinsames Training auf dem Parkett bald wieder möglich sein wird.