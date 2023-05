Die SWR-Bigband gastiert am Samstag, 13. Mai, 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im SWR-Studio Kaiserslautern.

Auch bei der fünften Ausgabe von „Heimspiel on tour“ bleibt die SWR-Formation ihrem Konzept treu: Der zweite Teil des Abends wird eine Überraschung werden. Im ersten Teil wird die Band mit ihrem Artist in Residence, Magnus Lindgren aus Stockholm, zeigen, worum es derzeit im Bigband-Metier geht.

Der Emmerich-Smola-Saal wird so zu einem Wohnzimmer für das Publikum, verspricht der Veranstalter. Dort könne man in entspannter Atmosphäre eine der besten Bigbands der Welt hautnah erleben und sich außerdem auf einen Überraschungsgast freuen. Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen und online.