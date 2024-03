Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unter dem Titel „It Is What Is It“ hat die SWR Big Band ein Album produziert, das eindrucksvoll nachweist, dass die Band eine der besten Big Bands der Welt sind. 50 Minuten, neun Titel voller heißer Latin- und Salsa-Rhythmen.

