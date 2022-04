„Heimspiel on Tour“ heißt das Konzert, mit dem die SWR Big Band an Muttertag, am 8. Mai, um 18.30 Uhr, nach Kaiserslautern kommt.Bei dem Konzert im Emmerich-Smola-Saal des SWR Studio Kaiserslautern wird es im ersten Konzertteil Auszüge aus dem Programm „Kings of Swing“ geben. Für den zweiten Programmteil ist eine Überraschung angekündigt. Die SWR Big Band besteht aus 17 Musikern und war bereits vier Mal für einen Grammy nominiert. Gegründet wurde sie bereits vor 71 Jahren, am 1. April 1951.

Beim Konzert gilt die 3G-Regel, ein Nachweis ist vorzulegen. Tickets gibt es online bei Reservix, vor Ort bei Thalia oder beim SWR unter Telefon 0631/36228395-65 oder per E-Mail an: Kaiserslautern@swr.de