Nach 30 Jahren ist Schluss: SWK-Vorstand Markus Vollmer bog vergangene Woche auf die (berufliche) Zielgerade ein, das Mitarbeiter-Sommerfest am Freitag markierte den Schlusspunkt. Ab 1. Juli beginnt, nach etlichen Jahren in der Verantwortung und nach mehr als zehn Jahren an der Spitze der SWK, der Ruhestand, in dem er sich Familie und Hobbys widmen möchte. Und dann gibt es da noch einen Traktor.

Auslaufen lassen? Die letzten Tage noch mal runterschalten? Von wegen. Markus Vollmer