Die SWK-Verkehrsbetriebe haben sich am Donnerstag daran gemacht, die Hinweise auf die Maskenpflicht in den Bussen zu entfernen. Seit 2. Februar gilt sie bundesweit nicht mehr im Nah- und Fernverkehr; in einigen Bundesländern war sie im Nahverkehr bereits aufgehoben, in Rheinland-Pfalz galt sie noch bis Mittwoch. In Baden-Württemberg fiel sie zwei Tage früher. „Ich bin froh, dass wir jetzt endlich eine einheitliche Lösung und keinen Flickenteppich mehr haben“, befürwortet Boris Flesch, Leiter der SWK-Verkehrsbetriebe, die Regelung. Dies sei eine „Entlastung für die Busfahrer“, die bisher für die Einhaltung der Pflicht sorgen mussten. „Sie sollen sich aufs Lenken der Busse und den Fahrscheinverkauf konzentrieren“, und seien nun endlich von der teils leidigen Zusatzaufgabe befreit. Damit sie nicht ständig Fahrgäste ans Maskentragen ermahnen mussten, gab es eine automatische Ansage per Knopfdruck, die die Busfahrer bei Bedarf abspielen konnten. Über die neue Regelung seien alle Fahrer informiert worden. Fahrgästen, die trotzdem weiter Maske tragen wollen, sei dies natürlich unbenommen. „Ich habe auch heute noch Fahrgäste in Bussen gesehen“, berichtet Flesch und glaubt nicht, dass dies aus Unwissenheit sei, sondern zum Eigenschutz. „Der Gesundheitsminister hat ja selbst angekündigt, im ÖPNV weiterhin Maske zu tragen“, jeder könne dies selbst entscheiden. Flesch betrachtet für sich „das Thema jetzt als abgehakt“, und hofft, sich nun auf andere Dinge konzentrieren zu können.