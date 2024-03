Am Montag kam es in Kaiserslautern zu Störungen im Strom- und Gasnetz der Stadt, wie die Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG (SWK) auf Nachfrage bestätigte. Demnach kam es in Teilen des IG Nord am Morgen zu einem Stromausfall, die Gasversorgung fiel zeitweise wegen einer Funktionsprüfung in der Buchenlochstraße aus.

Wie die SWK mitteilen, wurde bei Arbeiten an einem Mittelspannungskabel im Industriegebiet Nord ein benachbartes Kabel beschädigt. Um 8.23 Uhr sei daher der Strom ausgefallen. Betroffen waren vier Trafostationen, die „einen recht kleinen Bereich im Industriegebiet Nord versorgen (Clara-Immerwahr-Straße)“, so die SWK. Die Arbeiten dauerten rund vier Stunden. Direkt nach der Beschädigung des Kabels seien für 15 Minuten weitere Teile des IG Nord betroffen gewesen. Um 12.35 Uhr sei die Stromversorgung wieder hergestellt gewesen.

Zudem kam es am Montag zu Problemen bei einer turnusmäßigen Funktionsprüfung der Gas-Regelanlage in der Buchenlochstraße. Laut den Stadtwerken sind solche Arbeiten Routine, bei denen dafür gesorgt ist, dass andere Stationen die Versorgung sicherstellen. Am Montag hätte die Anlage im Dunkeltälchen den geplanten Ausfall abdecken müssen. Aus ungeklärten Umständen habe das nicht funktioniert. Für die Dauer der Prüfung sei die Gasversorgung daher unterbrochen gewesen. Nach den Ursachen werde gesucht.